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Касаткина — Пегула: американка сравняла счёт по сетам в полуфинале турнира в Чарльстоне

Касаткина — Пегула: американка сравняла счёт по сетам в полуфинале турнира в Чарльстоне
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, проиграла второй сет матча полуфинала грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), в котором она играет с пятой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Текущий счёт — 6:4, 4:6.

Вскоре стартует третий, решающий, сет этого матча. Спортсменки провели на корте уже 1 час и 44 минуты.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Дарьи Касаткиной и Джессики Пегулы за выход в финал турнира в Чарльстоне.

Позже вечером состоится второй полуфинал турнира в Чарльстоне, в котором друг с другом встретятся Мария Саккари (Греция, 7) и Даниэль Коллинз (США, 22). Матч начнётся вскоре после окончания игры Дарьи Касаткиной и Джессики Пегулы.

Чарльстон. 1/2 финала
06 апреля 2024, суббота. 20:10 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 5
6 		4 7 7
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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