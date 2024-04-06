Касаткина — Пегула: американка сравняла счёт по сетам в полуфинале турнира в Чарльстоне
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, проиграла второй сет матча полуфинала грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), в котором она играет с пятой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Текущий счёт — 6:4, 4:6.
Вскоре стартует третий, решающий, сет этого матча. Спортсменки провели на корте уже 1 час и 44 минуты.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Дарьи Касаткиной и Джессики Пегулы за выход в финал турнира в Чарльстоне.
Позже вечером состоится второй полуфинал турнира в Чарльстоне, в котором друг с другом встретятся Мария Саккари (Греция, 7) и Даниэль Коллинз (США, 22). Матч начнётся вскоре после окончания игры Дарьи Касаткиной и Джессики Пегулы.
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