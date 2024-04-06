Джокович: надеюсь, что Надаль сможет выступить на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, высказался о снятии 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» испанца Рафаэля Надаля со стартовых грунтовых турниров в этом сезоне по состоянию здоровья.

«Он легенда этого вида спорта, и как фанат тенниса я надеюсь, что Рафа сможет выступить на «Ролан Гаррос». Для тенниса важно, чтобы он мог играть, особенно в этом году, который, по его словам, может стать для него последним. Никто, кроме него, не имеет права говорить, что для него хорошо», — сказал Джокович на пресс-конференции перед стартом «Мастерса» в Монте-Карло.

Напомним, в этом году Открытый чемпионат Франции пройдёт с 26 мая по 9 июня. Также на кортах «Ролан Гаррос» летом 2024 года состоятся матчи в рамках Олимпийских игр.