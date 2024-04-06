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Маттео Берреттини прокомментировал выход в первый финал ATP-250 после травмы

Маттео Берреттини прокомментировал выход в первый финал ATP-250 после травмы
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Бывшая шестая ракетка мира и финалист Уимблдона Маттео Берреттини прокомментировал выход в первый финал ATP-250 после травмы. Напомним, сегодня, 6 апреля, в полуфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко) итальянец переиграл 60-ю ракетку мира из Аргентины Мариано Навоне со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

Марракеш. 1/2 финала
06 апреля 2024, суббота. 17:10 МСК
Маттео Берреттини
135
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		3 2
         
Мариано Навоне
60
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне

«Мы играли почти три часа, так что я изрядно устал, но я действительно счастлив этой победе. Я думаю, это был самый сложный матч за всю неделю. Поздравляю соперника, он провел действительно хороший матч. Мне очень помогли зрители. В целом поддержка была невероятной. Я немного устал, но очень рад, что завтра сыграю в финале. Я даже не помню, когда в последний раз выходил в финал ATP (в январе 2023-го на United Cup, в октябре 2022-го – в Неаполе — Прим. «Чемпионата»). Я действительно усердно работал, чтобы снова оказаться на этом уровне, быть здоровым и получать удовольствие от того, что я делаю. Я очень благодарен за всё, что сейчас происходит в моей карьере» — приводит слова Берреттини официальный сайт ATP.

Напомним, что в финале турнира в Марракеше итальянец сыграет с 64-й ракеткой мира из Испании Роберто Карбальес-Баэной. Счёт личных встреч — 2:1 в пользу Берреттини.

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