Бывшая шестая ракетка мира и финалист Уимблдона Маттео Берреттини прокомментировал выход в первый финал ATP-250 после травмы. Напомним, сегодня, 6 апреля, в полуфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко) итальянец переиграл 60-ю ракетку мира из Аргентины Мариано Навоне со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

«Мы играли почти три часа, так что я изрядно устал, но я действительно счастлив этой победе. Я думаю, это был самый сложный матч за всю неделю. Поздравляю соперника, он провел действительно хороший матч. Мне очень помогли зрители. В целом поддержка была невероятной. Я немного устал, но очень рад, что завтра сыграю в финале. Я даже не помню, когда в последний раз выходил в финал ATP (в январе 2023-го на United Cup, в октябре 2022-го – в Неаполе — Прим. «Чемпионата»). Я действительно усердно работал, чтобы снова оказаться на этом уровне, быть здоровым и получать удовольствие от того, что я делаю. Я очень благодарен за всё, что сейчас происходит в моей карьере» — приводит слова Берреттини официальный сайт ATP.

Напомним, что в финале турнира в Марракеше итальянец сыграет с 64-й ракеткой мира из Испании Роберто Карбальес-Баэной. Счёт личных встреч — 2:1 в пользу Берреттини.