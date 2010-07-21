Янкович обыграла Йовановски на старте состязаний в Словении

Первая ракетка соревнований в словенском Портороже сербка Елена Янкович в стартовом поединке одолела свою соотечественницу Бояну Йовановски со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

За выход в четвертьфинал Янкович поспорит с белоруской Анастасией Якимовой (Q).