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Янкович обыграла Йовановски на старте состязаний в Словении

Янкович обыграла Йовановски на старте состязаний в Словении
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Первая ракетка соревнований в словенском Портороже сербка Елена Янкович в стартовом поединке одолела свою соотечественницу Бояну Йовановски со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

За выход в четвертьфинал Янкович поспорит с белоруской Анастасией Якимовой (Q).

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