Коллинз высказалась о Касаткиной накануне их финального матча на турнире в Чарльстоне

Американская теннисистка Даниэль Коллинз высказалась о россиянке Дарье Касаткиной накануне их финального матча на турнире в Чарльстоне.
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«Еще один воин. Я довольно хорошо знаю Дашу и её игру. Фантастический конкурент. Всегда тот, против кого мне нравится сражаться. Будь то победа или поражение… тот, кого я так уважаю», — сказала Коллинз после матча.
Напомним, в полуфинале Коллинз обыграла представительницу Греции Марию Саккари, а Касаткина одержала победу в матче против американки Джессики Пегулы.
Турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая в финальном матче прошлого года обыграла швейцарку Белинду Бенчич.
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