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Коллинз высказалась о Касаткиной накануне их финального матча на турнире в Чарльстоне

Коллинз высказалась о Касаткиной накануне их финального матча на турнире в Чарльстоне
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Американская теннисистка Даниэль Коллинз высказалась о россиянке Дарье Касаткиной накануне их финального матча на турнире в Чарльстоне.

Чарльстон. Финал
07 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Даниэль Коллинз
22
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

«Еще один воин. Я довольно хорошо знаю Дашу и её игру. Фантастический конкурент. Всегда тот, против кого мне нравится сражаться. Будь то победа или поражение… тот, кого я так уважаю», — сказала Коллинз после матча.

Напомним, в полуфинале Коллинз обыграла представительницу Греции Марию Саккари, а Касаткина одержала победу в матче против американки Джессики Пегулы.

Турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая в финальном матче прошлого года обыграла швейцарку Белинду Бенчич.

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