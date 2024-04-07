Коллинз высказалась о Касаткиной накануне их финального матча на турнире в Чарльстоне

Американская теннисистка Даниэль Коллинз высказалась о россиянке Дарье Касаткиной накануне их финального матча на турнире в Чарльстоне.

«Еще один воин. Я довольно хорошо знаю Дашу и её игру. Фантастический конкурент. Всегда тот, против кого мне нравится сражаться. Будь то победа или поражение… тот, кого я так уважаю», — сказала Коллинз после матча.

Напомним, в полуфинале Коллинз обыграла представительницу Греции Марию Саккари, а Касаткина одержала победу в матче против американки Джессики Пегулы.

Турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая в финальном матче прошлого года обыграла швейцарку Белинду Бенчич.