Камилла Рахимова вышла в финал турнира в Боготе в парном разряде

92-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова в паре с 75-м номером мировой классификации Кристиной Букшей из Испании пробилась в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия), где пара Букша/Рахимова была посеяна под четвёртым номером. В полуфинале Букша и Рахимова переиграла на чемпионском тай-брейке пару 42-й ракетки мира Мари Боузковой из Чехии и 50-й в рейтинге WTA испанки Сары Соррибес-Тормо (первый посев на турнире) — 6:3, 1:6, 10:7.

В финале Рахимова и Букша сыграют с парой 112-й ракетки мира Анны Бондарь из Венгрии и 401-й в рейтинге WTA российской теннисистки Ирины Хромачёвой, посеянной на турнире в Боготе под третьим номером.

Ранее в одиночном разряде турнира WTA-250 в Боготе Рахимова переиграла Букшу в 1/4 финала (0:6, 6:4, 7:5) и уступила Боузковой в 1/2 финала (4:6, 6:7).