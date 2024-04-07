Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Боузкова/Соррибес-Тормо — Букша/Рахимова 3:6, 6:1, 7:10, кто победил, результат матча 1/2 финала в Боготе 7 апреля

Камилла Рахимова вышла в финал турнира в Боготе в парном разряде
Аудио-версия:
Комментарии

92-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова в паре с 75-м номером мировой классификации Кристиной Букшей из Испании пробилась в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия), где пара Букша/Рахимова была посеяна под четвёртым номером. В полуфинале Букша и Рахимова переиграла на чемпионском тай-брейке пару 42-й ракетки мира Мари Боузковой из Чехии и 50-й в рейтинге WTA испанки Сары Соррибес-Тормо (первый посев на турнире) — 6:3, 1:6, 10:7.

В финале Рахимова и Букша сыграют с парой 112-й ракетки мира Анны Бондарь из Венгрии и 401-й в рейтинге WTA российской теннисистки Ирины Хромачёвой, посеянной на турнире в Боготе под третьим номером.

Ранее в одиночном разряде турнира WTA-250 в Боготе Рахимова переиграла Букшу в 1/4 финала (0:6, 6:4, 7:5) и уступила Боузковой в 1/2 финала (4:6, 6:7).

Материалы по теме
Камилла Рахимова пробилась в полуфинал в Боготе, победив Букшу после 0:6 в первом сете
Камилла Рахимова не смогла выйти в финал турнира в Боготе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android