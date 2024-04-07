Новак Джокович установил мировой рекорд, став самым возрастным лидером рейтинга в истории

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, Новак Джокович из Сербии установил мировой рекорд. Джокович стал самым возрастным первым номером рейтинга ATP в истории тенниса.

Новак превзошёл достижение легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера, закончившего профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас Джоковичу 36 лет и 321 день.

Напомним, Джокович неудачно провёл серию американских турниров на хард-кортах. На турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Новак сенсационно проиграл лаки-лузеру в третьем круге. Серб потерпел поражение от 123-й ракетки мира 20-летнего итальянца Луки Нарди. После этого Джокович принял решение не играть в Майами (США). Новак обосновал это тем, что пытается «найти баланс между личным и профессиональным графиками».

36-летний Джокович начнёт грунтовый сезон на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.