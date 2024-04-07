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Новак Джокович назвал имя лучшего теннисиста мира в 2024 году

Новак Джокович назвал имя лучшего теннисиста мира в 2024 году
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии назвал имя лучшего теннисиста текущего года.

«Янник Синнер на данный момент лучший игрок в мире в этом году. Он добился огромных успехов. Он значительно улучшился. В целом его игра, его подача, его движения и психологический настрой, он всегда рядом. В важных матчах Янник отличается от остальных. За последние шесть месяцев и до этого он выигрывал важные матчи. Он извлёк важные уроки из своего предыдущего опыта и стал более жёстким игроком. Более выдающимся игроком», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Напомним, Джокович и Синнер начнут грунтовый сезон на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.

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