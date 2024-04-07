Видеообзор волевой победы Касаткиной над Пегулой в полуфинале турнира в Чарльстоне

В субботу, 6 апреля, состоялся матч полуфинала грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), в котором российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, одержала волевую победу над пятой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Встреча завершилась в трёх сетах на тай-брейке со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Дарьи Касаткиной над Джессикой Пегулой в полуфинале турнира в Чарльстоне.

Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

За титул соревнований в Чарльстоне Дарья Касаткина поборется с 22-й ракеткой мира из США Даниэль Коллинз, которая вышла во второй финал турниров WTA подряд: на прошлой неделе спортсменка стала чемпионкой хардового турнира WTA-1000 в Майами.