Касаткина: Коллинз бесстрашна. Сейчас она одна из самых опасных теннисисток в туре

Российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, поделилась мнением о своей сопернице в финале грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), 22-й ракетке мира из США Даниэль Коллинз, а также рассказала о своём отношении к этим соревнованиям.

«Даниэль, думаю, сейчас показывает лучший теннис в своей карьере. Она бесстрашна. Когда она чувствует свою игру, то становится одной из самых опасных теннисисток в туре, и она определённо чувствует это прямо сейчас.

Возвращаясь на этот турнир ежегодно, я всегда ощущаю, будто приехала сюда впервые. Помню, как два дня назад пришла на разминку на стадион и чувствовала себя так же, как когда выходила на этот корт семь лет назад», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

Финал соревнований в Чарльстоне пройдёт сегодня, 7 апреля. Начало матча — около 20:00 мск.