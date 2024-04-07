Касаткина может вернуться в топ-10 рейтинга WTA в случае титула в Чарльстоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина может вернуться в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), если одержит победу на турнире в Чарльстоне (США).

На данный момент российская спортсменка занимает 11-е место в рейтинге WTA. В случае победы на турнире в Чарльстоне Касаткина заработает 3488 очков и обгонит представительницу Латвии Елену Остапенко, расположившуюся на 10-й позиции рейтинга с 3483 очками.

В финале Дарья Касаткина сыграет с 22-й ракеткой мира из США Даниэль Коллинз. Ранее спортсменки трижды встречались друг с другом на корте: в двух матчах победила россиянка (Рим-2018 и Мельбурн-2021), а американка оказалась сильнее в 2021 году в Сан-Хосе. Финал соревнований в Чарльстоне пройдёт сегодня, 7 апреля. Начало матча — около 20:00 мск.