Видеообзор уверенного выхода Даниэль Коллинз в финал турнира в Чарльстоне

В ночь на воскресенье, 7 апреля, американская теннисистка Даниэль Коллинз, 22-я ракетка мира, уверенно вышла в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), в полуфинале в двух сетах со счётом 6:3, 6:3 обыграв седьмую ракетку мира из Греции Марию Саккари. Для Коллинз это второй финал подряд: на прошлой неделе американка выиграла титул хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором уверенного выхода Даниэль Коллинз в финал турнира в Чарльстоне.

Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

За титул турнира в Чарльстоне Даниэль Коллинз поборется с 11-й ракеткой мира из России Дарьей Касаткиной.