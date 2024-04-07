Российская теннисистка Дарья Касаткина 15-й раз в карьере обыграла соперницу из топ-5 рейтинга WTA. Это произошло в субботу, 6 апреля, в полуфинальном матче турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), в котором спортсменка одержала победу над пятой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой.

В финале Дарья Касаткина сыграет с 22-й ракеткой мира из США Даниэль Коллинз. Ранее спортсменки трижды встречались друг с другом на корте: в двух матчах победила россиянка (Рим-2018 и Мельбурн-2021), а американка оказалась сильнее в 2021 году в Сан-Хосе. Финал соревнований в Чарльстоне пройдёт сегодня, 7 апреля. Начало матча — около 20:00 мск.

Отметим, что Касаткина может вернуться в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), если одержит победу на турнире в Чарльстоне (США).