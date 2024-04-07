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«Мне становится всё труднее». Надаль рассказал о своём физическом состоянии

«Мне становится всё труднее». Надаль рассказал о своём физическом состоянии
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своём физическом состоянии.

«Мне становится всё труднее. Это тяжёлые полтора года, но я стараюсь каждый день. Сложно добиться конкурентоспособного положения. У меня всё хорошо на личном уровне, но на профессиональном — сложно. И мне приходится взвешивать все моменты. На данный момент я не могу выступать из-за физических проблем.

У многих людей есть психические проблемы, и у меня они тоже возникают. Потому что на работе я не могу бороться за свои цели. У меня проблемы с животом с тех пор, как я вернулся из Австралии. Мы пробуем разные способы восстановления», — сказал Надаль в эфире Movistar.

Напомним, ранее Рафаэль Надаль снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который стартует 7 апреля.

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