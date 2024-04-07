Бен Шелтон впервые в карьере вышел в финал грунтового турнира ATP

Американский теннисист Бен Шелтон, 16-я ракетка мира, впервые в карьере вышел в финал грунтового турнира. Это случилось на соревнованиях категории ATP-250 в Хьюстоне (США): в своём матче полуфинала спортсмен со счётом 6:7(4), 6:4, 6:4 обыграл 30-ю ракетку мира из Аргентины Томаса Мартина Этчеверри.

Это второй выход спортсмена в финал соревнований ATP. Ранее Шелтон играл в финале хардового турнира в Токио (Япония) в 2023 году, где завоевал свой первый титул.

За победу на турнире в Хьюстоне Бен Шелтон поборется с действующим чемпионом соревнований, 21-й ракеткой мира из США Фрэнсисом Тиафо. Их матч пройдёт сегодня, 7 апреля, вечером.

Отметим, что благодаря выходу в финал турнира в Хьюстоне Шелтон вернётся в топ-15 рейтинга ATP.