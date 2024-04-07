Фото: весёлый Даниил Медведев готовится к турниру в Монте-Карло вместе с Жилем Симоном

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев перед тем, как отправиться на грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), провёл тренировку в академии Патрика Муратоглу. Даниила сопровождали оба его тренера – Жиль Сервара и Жиль Симон, причём Симон выступил в качестве спарринг-партнёра.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фотографиями с тренировки Медведева.

Фото: академия Патрика Муратоглу

Фото: академия Патрика Муратоглу

Фото: академия Патрика Муратоглу

Фото: академия Патрика Муратоглу

Напомним, бывшая шестая ракетка мира Симон вошёл в тренерский штаб Медведева в начале сезона 2024.

Медведев начнёт грунтовый сезон именно в Монте-Карло. Даниил посеян на турнире под четвёртым номером, его первым соперником станет победитель матча Гаэль Монфис (Франция, WC) – Джордан Томпсон (Австралия). Помимо одиночного разряда, в Монте-Карло Даниил выступит и в парном вместе с Романом Сафиуллиным.