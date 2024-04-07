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Маттео Берреттини с понедельника вернётся в топ-100 рейтинга ATP

Маттео Берреттини с понедельника вернётся в топ-100 рейтинга ATP
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини, действующая 135-я ракетка мира, с понедельника, 8 апреля, вернётся в топ-100 рейтинга ATP. Это случилось благодаря выходу спортсмена в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко).

После выхода в финал соревнований в Марокко Берреттини отыграл 40 строчек рейтинга ATP и поднялся на 95-е место. В случае победы на турнире итальянец может ещё улучшить свой рейтинг.

Напомним, наивысшим местом в рейтинге ATP для 27-летнего спортсмена было шестое, на которое Берреттини поднялся в январе 2022 года. С лета того же года теннисист не выходил в финале ATP, восстанавливаясь после травм.

За титул турнира в Марракеше Маттео Берреттини поборется с 64-й ракеткой мира из Испании Роберто Карбальес-Баэной.

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