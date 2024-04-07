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Рублёв рассказал, кого считает теннисистом с лучшим одноручным бэкхендом

Рублёв рассказал, кого считает теннисистом с лучшим одноручным бэкхендом
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Российский теннисист Андрей Рублёв, шестая ракетка мира, рассказал о своём отношении к одноручному бэкхенду и назвал игрока с лучшим, по его мнению, таким ударом.

«Не думаю, что двуручный удар чем-то лучше одноручного. Да, сейчас не так много игроков с одноручным бэкхендом, но не думаю, что этот удар исчезнет. У него есть свои преимущества и недостатки. Он позволяет легче ускоряться, открывает площадку, помогает лучше наносить удары. Но, очевидно, с ним труднее реагировать на высокие мячи и блокировать ответные удары. Не думаю, что одноручный бэкхенд неэффективен. Думаю, мы будем видеть в топ-10 игроков с таким ударом.

Теннисист с лучшим одноручным бэкхендом? Я бы сказал, что Стэн Вавринка», — приводит слова спортсмена пресс-служба «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

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