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ФТР высказала свою позицию о дискуссиях, посвящённых участию российских теннисистов в ОИ

ФТР высказала свою позицию о дискуссиях, посвящённых участию российских теннисистов в ОИ
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Федерация тенниса России высказала своё отношение к дискуссиям об участии российских теннисистов в Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Мы считаем неправильными и необдуманными высказывания, которые вносят раскол в большую спортивную семью, сталкивают между собой представителей различных видов спорта. Считаем важным сделать всё возможное, чтобы обеспечить достойное выступление наших спортсменов на крупнейших мировых соревнованиях.

ФТР всегда поддерживала и будет поддерживать наших спортсменов», — написано в публикации ФТР.

Организация отметила большое количество достижений российских спортсменов на международной арене и заявила о том, что, несмотря на нейтральный флаг, все болельщики и участники соревнований будут знать, какую страну они представляют.

Напомним, российским теннисистам было разрешено участвовать в Олимпийских играх — 2024 при условии, что они будут выступать под нейтральным флагом и без какой-либо национальной символики.

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