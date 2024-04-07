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Александр Бублик уступил Борне Чоричу в первом круге турнира в Монте-Карло

Александр Бублик уступил Борне Чоричу в первом круге турнира в Монте-Карло
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Сегодня, 7 апреля, завершился матч первого круга турнира «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил хорвату Борне Чоричу в двух сетах со счётом 6:1, 6:1.

Матч продолжался 1 час и 4 минуты.

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2024, воскресенье. 17:55 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Борна Чорич
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
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