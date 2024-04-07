Александр Бублик уступил Борне Чоричу в первом круге турнира в Монте-Карло

Сегодня, 7 апреля, завершился матч первого круга турнира «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил хорвату Борне Чоричу в двух сетах со счётом 6:1, 6:1.

Матч продолжался 1 час и 4 минуты.