Маттео Берреттини стал победителем турнира категории ATP-250 в Марракеше
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Бывшая шестая ракетка мира и финалист Уимблдона Маттео Берреттини сегодня, 7 апреля, стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко). В финальном матче итальянец переиграл 64-ю ракетку мира из Испании и прошлогоднего победителя турнира Роберто Карбальес-Баэну со счётом 7:5, 6:2.
Марракеш. Финал
07 апреля 2024, воскресенье. 17:10 МСК
64
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Окончен
0 : 2
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135
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Отметим, что Берреттини сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-поинта из семи заработанных. Испанец, в свою очередь, не сделал ни одной подачи навылет, также допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-поинт из восьми.
Напомним, для Берреттини это первый титул с июня 2022 года и восьмой в карьере. После победы в Марракеше итальянец вернётся в топ-100 мирового рейтинга ATP.
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