Маттео Берреттини стал победителем турнира категории ATP-250 в Марракеше

Бывшая шестая ракетка мира и финалист Уимблдона Маттео Берреттини сегодня, 7 апреля, стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко). В финальном матче итальянец переиграл 64-ю ракетку мира из Испании и прошлогоднего победителя турнира Роберто Карбальес-Баэну со счётом 7:5, 6:2.

Отметим, что Берреттини сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-поинта из семи заработанных. Испанец, в свою очередь, не сделал ни одной подачи навылет, также допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-поинт из восьми.

Напомним, для Берреттини это первый титул с июня 2022 года и восьмой в карьере. После победы в Марракеше итальянец вернётся в топ-100 мирового рейтинга ATP.