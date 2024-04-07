Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маттео Берреттини стал победителем турнира категории ATP-250 в Марракеше

Маттео Берреттини стал победителем турнира категории ATP-250 в Марракеше
Комментарии

Бывшая шестая ракетка мира и финалист Уимблдона Маттео Берреттини сегодня, 7 апреля, стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко). В финальном матче итальянец переиграл 64-ю ракетку мира из Испании и прошлогоднего победителя турнира Роберто Карбальес-Баэну со счётом 7:5, 6:2.

Марракеш. Финал
07 апреля 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Роберто Карбальес-Баэна
64
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Маттео Берреттини
135
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Отметим, что Берреттини сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-поинта из семи заработанных. Испанец, в свою очередь, не сделал ни одной подачи навылет, также допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-поинт из восьми.

Напомним, для Берреттини это первый титул с июня 2022 года и восьмой в карьере. После победы в Марракеше итальянец вернётся в топ-100 мирового рейтинга ATP.

Материалы по теме
Маттео Берреттини прокомментировал выход в свой первый финал ATP-250 после травмы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android