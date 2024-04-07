Фото: «Большая тройка» обратилась к Жоау Соузе на церемонии завершения его карьеры

Португальский теннисист Жоау Соуза получил видео с поздравлениями от «Большой тройки» — Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера — в честь завершения карьеры.

Фото: ATP Tour

Напомним, ранее стало известно, что спортсмен завершит карьеру в апреле после грунтового турнира в Эшториле. На старте турнира Соуза проиграл 37-й ракетке мира, французу Артюру Фису со счётом 7:5, 6:4.

Отметим, что 30 марта Жоау Соузе исполнилось 35 лет. Португальский теннисист является победителем четырёх турниров ATP в одиночном разряде и участником 12 финалов. Соуза входил в топ-30 мирового рейтинга как в одиночном, так и в парном разряде. На турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде португальский спортсмен доходил до четвёртого круга.