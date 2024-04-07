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Фото: «Большая тройка» обратилась к Жоау Соузе на церемонии завершения его карьеры

Фото: «Большая тройка» обратилась к Жоау Соузе на церемонии завершения его карьеры
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Португальский теннисист Жоау Соуза получил видео с поздравлениями от «Большой тройки» — Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера — в честь завершения карьеры.

Фото: ATP Tour

Напомним, ранее стало известно, что спортсмен завершит карьеру в апреле после грунтового турнира в Эшториле. На старте турнира Соуза проиграл 37-й ракетке мира, французу Артюру Фису со счётом 7:5, 6:4.

Эшторил. 1-й круг
03 апреля 2024, среда. 17:25 МСК
Артюр Фис
37
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Жоау Соуза
272
Португалия
Жоау Соуза
Ж. Соуза

Отметим, что 30 марта Жоау Соузе исполнилось 35 лет. Португальский теннисист является победителем четырёх турниров ATP в одиночном разряде и участником 12 финалов. Соуза входил в топ-30 мирового рейтинга как в одиночном, так и в парном разряде. На турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде португальский спортсмен доходил до четвёртого круга.

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