Фото: «Большая тройка» обратилась к Жоау Соузе на церемонии завершения его карьеры
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Португальский теннисист Жоау Соуза получил видео с поздравлениями от «Большой тройки» — Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера — в честь завершения карьеры.
Фото: ATP Tour
Напомним, ранее стало известно, что спортсмен завершит карьеру в апреле после грунтового турнира в Эшториле. На старте турнира Соуза проиграл 37-й ракетке мира, французу Артюру Фису со счётом 7:5, 6:4.
Эшторил. 1-й круг
03 апреля 2024, среда. 17:25 МСК
37
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 0
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Жоау Соуза
Ж. Соуза
Отметим, что 30 марта Жоау Соузе исполнилось 35 лет. Португальский теннисист является победителем четырёх турниров ATP в одиночном разряде и участником 12 финалов. Соуза входил в топ-30 мирового рейтинга как в одиночном, так и в парном разряде. На турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде португальский спортсмен доходил до четвёртого круга.
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