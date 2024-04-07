Алькарас рассказал о договорённости сыграть с Рафаэлем Надалем в гольф

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о договорённости сыграть в гольф с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» соотечественником Рафаэлем Надалем.

«Мы с Рафой как-то говорили о том, что хотели бы вместе поиграть в гольф. Хотя я вряд ли могу с ним соревноваться в этом виде спорта. Наверное, мне пришлось бы тренироваться годами. Но гольф очень помогает мне отвлечься. Благодаря ему я могу лучше играть на теннисном корте. Так что я стараюсь играть в него как можно чаще, чтобы отключаться и потом лучше выступать на теннисных соревнованиях», — приводит слова Алькараса Eurosport.

Напомним, Рафаэль Надаль уже много лет играет в гольф и даже пару раз принимал участие в официальных соревнованиях. Недавно в Сети появилось видео, на котором Карлос Алькарас также играет в гольф на травяном газоне.