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Касаткина — Коллинз: россиянка проиграла первый сет финала WTA-500 в Чарльстоне

Касаткина — Коллинз: россиянка проиграла первый сет финала WTA-500 в Чарльстоне
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина уступила первый сет в финальном матче турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), в котором она играет с 22-й ракеткой мира Даниэль Коллинз. Счёт после стартовой партии — 6:2 в пользу американки.

Отметим, что первый сет матча длился 47 минут. Россиянка не подала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и не имела ни одного брейк-поинта. Американка также не подала ни одного эйса и сделала две двойные ошибки, а также реализовала один брейк-поинт из семи.

Чарльстон. Финал
07 апреля 2024, воскресенье. 21:40 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
2 		0
6 		2
         
Даниэль Коллинз
22
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

В ближайшее время стартует вторая партия встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Дарьи Касаткиной и Даниэль Коллинз за титул WTA-500 в Чарльстоне (США).

Напомним, это четвёртая встреча спортсменок на корте. По личным встречам Касаткина ведёт со счётом 2-1.

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