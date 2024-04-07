Касаткина — Коллинз: россиянка проиграла первый сет финала WTA-500 в Чарльстоне

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина уступила первый сет в финальном матче турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), в котором она играет с 22-й ракеткой мира Даниэль Коллинз. Счёт после стартовой партии — 6:2 в пользу американки.
Отметим, что первый сет матча длился 47 минут. Россиянка не подала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и не имела ни одного брейк-поинта. Американка также не подала ни одного эйса и сделала две двойные ошибки, а также реализовала один брейк-поинт из семи.
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В ближайшее время стартует вторая партия встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Дарьи Касаткиной и Даниэль Коллинз за титул WTA-500 в Чарльстоне (США).
Напомним, это четвёртая встреча спортсменок на корте. По личным встречам Касаткина ведёт со счётом 2-1.
- 7 апреля 2024
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