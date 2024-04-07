«Теннис многое потеряет после твоего ухода». Касаткина — после поражения от Коллинз

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала поражение с разгромным счётом в финальном матче турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) от американки Даниэль Коллинз (2:6, 1:6).
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
«Прежде всего хотела поздравить Даниэль и её команду. Я буду скучать по тебе, но после этого матча я уже не уверена в этом, честно говоря (смеётся). Нет, честно, я всё же буду скучать, потому что ты очень интересная личность, ты замечательный человек. Думаю, теннис многое потеряет после твоего ухода. Так что наслаждайся этим моментом, ты потрясающе играла. Поздравляю тебя», — сказала Касаткина на корте после матча.
Отметим, что Коллинз выиграла второй турнир подряд. В конца марта она стала победительницей турнира WTA-1000 в Майами (США).
В начале 2024 года Коллинз сообщила, что завершит карьеру по итогам сезона.
- 7 апреля 2024
-
23:45
-
23:21
-
22:57
-
22:26
-
22:11
-
21:52
-
21:38
-
21:19
-
20:52
-
20:22
-
20:02
-
19:24
-
19:13
-
19:08
-
18:16
-
17:16
-
16:10
-
16:06
-
15:22
-
14:54
-
14:52
-
14:36
-
14:16
-
14:12
-
13:45
-
13:33
-
11:57
-
11:45
-
10:42
-
10:33
-
10:32
-
10:11
-
09:46
-
09:32
-
09:30