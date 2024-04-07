«Теннис многое потеряет после твоего ухода». Касаткина — после поражения от Коллинз

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала поражение с разгромным счётом в финальном матче турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) от американки Даниэль Коллинз (2:6, 1:6).

«Прежде всего хотела поздравить Даниэль и её команду. Я буду скучать по тебе, но после этого матча я уже не уверена в этом, честно говоря (смеётся). Нет, честно, я всё же буду скучать, потому что ты очень интересная личность, ты замечательный человек. Думаю, теннис многое потеряет после твоего ухода. Так что наслаждайся этим моментом, ты потрясающе играла. Поздравляю тебя», — сказала Касаткина на корте после матча.

Отметим, что Коллинз выиграла второй турнир подряд. В конца марта она стала победительницей турнира WTA-1000 в Майами (США).

В начале 2024 года Коллинз сообщила, что завершит карьеру по итогам сезона.