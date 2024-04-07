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«Теннис многое потеряет после твоего ухода». Касаткина — после поражения от Коллинз

«Теннис многое потеряет после твоего ухода». Касаткина — после поражения от Коллинз
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала поражение с разгромным счётом в финальном матче турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) от американки Даниэль Коллинз (2:6, 1:6).

Чарльстон. Финал
07 апреля 2024, воскресенье. 21:40 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Даниэль Коллинз
22
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

«Прежде всего хотела поздравить Даниэль и её команду. Я буду скучать по тебе, но после этого матча я уже не уверена в этом, честно говоря (смеётся). Нет, честно, я всё же буду скучать, потому что ты очень интересная личность, ты замечательный человек. Думаю, теннис многое потеряет после твоего ухода. Так что наслаждайся этим моментом, ты потрясающе играла. Поздравляю тебя», — сказала Касаткина на корте после матча.

Отметим, что Коллинз выиграла второй турнир подряд. В конца марта она стала победительницей турнира WTA-1000 в Майами (США).

В начале 2024 года Коллинз сообщила, что завершит карьеру по итогам сезона.

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