Коллинз поблагодарила семью Наварро после победы в Чарльстоне

Американская теннисистка Даниэль Коллинз поблагодарила семью Наварро после победы в турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

«Наверное, я потом вспомню, что забыла кого-то поблагодарить. Очевидно, я питаю огромную слабость к семье Наварро. Мы с Эммой разделяем этот дух товарищества. Спасибо семье Наварро. Я ценю то, что вы делаете для женского тенниса. Нам нужно больше таких людей в нашем виде спорта. Так что спасибо», — приводит слова Коллинз The Tennis Latter.

Отметим, что в 2022 году отец теннисистки Эммы Наварро купил права на проведение турнира «Мастерс» в Цинциннати.

Напомним, сегодня завершился финальный поединок турнира, где Коллинз встретилась с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, обыграв соперницу с разгромным счётом 6:2, 6:1.

Несмотря на проигрыш, россиянка сказала в сторону американки добрые слова.