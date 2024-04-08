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Коллинз одержала больше всех побед в WTA-туре в 2024 году, обогнав Рыбакину и Свёнтек

Коллинз одержала больше всех побед в WTA-туре в 2024 году, обогнав Рыбакину и Свёнтек
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22-я ракетка мира Даниэль Коллинз одержала больше всех побед в WTA-туре в нынешнем году — 24. По этому показателю она обогнала первую ракетку мира, четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема» Игу Свёнтек и четвёртую ракетку мира, победительницу Уимблдона 2022 года Елену Рыбакину (у каждой по 22 победы в 2024 году).

Напомним, благодаря сегодняшней победе на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США) Коллинз продолжила свою победную серию, которая составляет 13 матчей. За это время она также смогла выиграть турнир категории WTA-1000 в Майами (США).

Чарльстон. Финал
07 апреля 2024, воскресенье. 21:40 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Даниэль Коллинз
22
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Отметим, что это самый успешный сезон в карьере Коллинз. Она вернулась в топ-15 рейтинга и сейчас идёт четвёртой в гонке за участие в Итоговом турнире.

В начале 2024 года Коллинз сообщила, что завершит карьеру по итогам сезона.

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