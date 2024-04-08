Медведев: назову Акинфеева великим спортсменом, у меня к нему огромное уважение

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал о поддержке футбольного клуба ЦСКА в детстве, а также поделился мнением о вратаре и капитане армейцев Игоре Акинфееве. Медведев подчеркнул, что считает голкипера московской команды великим спортсменом.

«Помню, что, когда был маленький, очень сильно болел за ЦСКА. Почему так было? Если честно, даже не вспомню. Потом стал чуть больше поддерживать «Ростов», потому что за эту команду болеет мой отец. Будет больше свободного времени — посмотрим, может, заново стану за ЦСКА болеть!

С Акинфеевым лично не знакомы, не пересекались, но назову Игоря великим спортсменом. У меня к нему огромное уважение. Поразительно — мне было лет семь, я болел за ЦСКА, и он уже был в его воротах. Сейчас мне 28, я не болею за ЦСКА, а Акинфеев по-прежнему в них же! И надеюсь, что он сможет играть ещё много лет», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее Медведев сообщил, что болеет за немецкий клуб «Бавария». Российский теннисист выступит на турнире серии «Мастерс», который проходит в Монте-Карло (Монако) с 7 по 14 апреля. Медведев начнёт свой путь на соревнованиях со второго круга, где встретится с лучшим в паре Гаэль Монфис (Франция) — Джордан Томпсон (Австралия).