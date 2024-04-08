Тренер Берреттини: Маттео больше приходилось думать о себе, чем о популярности Синнера

Стефано Массари, психолог-тренер бывшей шестой ракетки мира итальянского теннисиста Маттео Берреттини, высказался о взаимоотношениях спортсмена с соотечественником Янником Синнером.

«У Маттео и Янника прекрасные отношения, они уважают друг друга. За последние 22 месяца Маттео больше приходилось думать о себе, чем о популярности Янника. Не думаю, что взлёт Янника негативно повлиял на Маттео. Может, сначала была такая проблема, но теперь всё в порядке. Синнер — фантастический игрок. Подумать только, находясь на 10-м месте в рейтинге, он решил сменить тренера и перейти к специалисту, который был гораздо менее известен в то время. В 19-20 лет принять такое решение и иметь силы бороться с проблемами в первые месяцы, когда не было моментальных результатов, — это показатель человека, мудрого не по годам. Синнер — чемпион по многим параметрам», — приводит слова Массари La Gazzetta dello Sport.