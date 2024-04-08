Наталья Вихлянцева объяснила причины поражения Касаткиной в финале турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала поражение россиянки, 11-й ракетки мира Дарьи Касаткиной от американки Даниэль Коллинз (2:6, 1:6) в финале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

«По ходу Чарльстона Касаткина провела очень сложные матчи. Так сложилось, что россиянка сыграла много трёхсетовиков. Думаю, что на результат матча повлияла усталость Дарьи. Коллинз приехала в Чарльстон после выигранного титула в Майами, однако смена покрытия не помешала ей выбить всех соперниц.

Даниэль проводит свой последний сезон, и после титула в Майами ещё далеко не факт, что она завершит карьеру. Американка сейчас играет великолепно. У неё очень сильные удары, всё летит, всё попадает. Когда все эмоции Даниэль направлены на победу, то, конечно, ей нет равных», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Отметим, что в этом сезоне Дарья Касаткина одержала 14 побед в турнирах категории WTA-500. Это лучший показатель среди всех теннисисток.

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