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Наталья Вихлянцева объяснила причины поражения Касаткиной в финале турнира в Чарльстоне

Наталья Вихлянцева объяснила причины поражения Касаткиной в финале турнира в Чарльстоне
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала поражение россиянки, 11-й ракетки мира Дарьи Касаткиной от американки Даниэль Коллинз (2:6, 1:6) в финале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

Чарльстон. Финал
07 апреля 2024, воскресенье. 21:40 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Даниэль Коллинз
22
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

«По ходу Чарльстона Касаткина провела очень сложные матчи. Так сложилось, что россиянка сыграла много трёхсетовиков. Думаю, что на результат матча повлияла усталость Дарьи. Коллинз приехала в Чарльстон после выигранного титула в Майами, однако смена покрытия не помешала ей выбить всех соперниц.

Даниэль проводит свой последний сезон, и после титула в Майами ещё далеко не факт, что она завершит карьеру. Американка сейчас играет великолепно. У неё очень сильные удары, всё летит, всё попадает. Когда все эмоции Даниэль направлены на победу, то, конечно, ей нет равных», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Отметим, что в этом сезоне Дарья Касаткина одержала 14 побед в турнирах категории WTA-500. Это лучший показатель среди всех теннисисток.

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