Макки: если Джокович будет здоров, он выиграет всё на красном грунте Франции

Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, выразил мнение, что первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович способен одержать победу на грунтовых турнирах во Франции, если позволит его состояние здоровья.

«Если Новак будет здоров, он выиграет всё на красном грунте Франции», — написал Макки на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Новак Джокович выступит на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который проходит с 7 по 14 апреля. Сербский теннисист начнёт свой путь на турнире со второго круга, где сыграет с победителем противостояния Роман Сафиуллин (Россия) — Хауме Мунар (Испания). Действующим победителем соревнований является россиянин Андрей Рублёв.