Новак Джокович: я очень горжусь соперничеством с Надалем на грунте

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём соперничестве на грунтовых турнирах с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я выиграл у Рафы финал Открытого чемпионата Австралии, который длился почти шесть часов в 2012 году и, конечно, впервые я выиграл у него на грунте, здесь в монте-Карло, в 2013-м. Я впервые выиграл у него на «Ролан Гарросе», кажется, в 2015 году, но на грунте я проиграл ему гораздо больше. Я думаю, мы играли более 50 раз. Это потрясающе, я очень горжусь этим соперничеством. Я думаю, мы, вероятно, сможем поразмыслить над этим и оценить это в большей степени, когда завершим карьеру», — приводит слова сербского спортсмена Eurosport.

Джокович и Надаль провели между собой 28 матчей в ATP Tour на грунтовом покрытии. Счёт встреч — 20:8 в пользу испанского теннисиста.