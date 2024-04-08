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Стефанос Циципас на отказе Джере прошёл в 1/16 финала «Мастерса» в Монте-Карло

12-я ракетка мира, 25-летний греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в 1/16 финала грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

В первом раунде Циципас одержал победу над 34-й ракеткой мира Ласло Джере. Сербский теннисист отказался от продолжения борьбы при счёте 3:6, 2:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 5 минут.

За это время грек три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Джере два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнта из трёх.

В матче 1/16 финала Циципас сразится с победителем противостояния Николас Харри (Чили) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет €5 950 575.