Карен Хачанов обыграл Норри и вышел в 1/16 финала «Мастерса» в Монте-Карло
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16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/16 финала «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
В матче 1/32 финала россиянин со счётом 7:5, 7:6 (7:3) обыграл 30-ю ракетку мира, британца Кэмерона Норри. Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут.
Монте-Карло. 1-й круг
08 апреля 2024, понедельник. 17:15 МСК
17
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
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30
Кэмерон Норри
К. Норри
За это время Хачанов выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Норри ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде Хачанов сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло, который в своём матче победил Даниэля Альтмайера (6:2, 7:6 (7:3)).
Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575.
Комментарии
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