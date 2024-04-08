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Оже-Альяссим высказался о предстоящем матче с Алькарасом на «Мастерсе» в Монте-Карло

Оже-Альяссим высказался о предстоящем матче с Алькарасом на «Мастерсе» в Монте-Карло
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35-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о предстоящем матче с Карлосом Алькарасом в 1/16 финала «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«Таких матчей всегда ждёшь больше всего. В последнее время мне было непросто. Раньше я встречался с такими соперниками на более поздних стадиях, но такова нынешняя реальность.

В этом нет ничего ужасного, просто надо пройти через это и одержать победу в нескольких таких встречах. Я люблю всегда побеждать, но его (Алькараса), Синнера и Зверева особенно сильно хочется одолеть.

Уверен, что и он хотел бы сыграть в первом матче на грунте с кем-то другим (смеётся)», — приводит слова канадца пресс-служба ATP.

Напомним, канадец ведёт в личных встречах с Алькарасом – 3-2. При этом в последних двух матчах Оже-Альяссим потерпел поражение. На грунтовом покрытии теннисисты ранее ни разу не встречались.

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