Даниил Медведев объяснил, почему очень ждёт «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился настроем на грунтовую часть сезона-2024, и, в частности, на «Ролан Гаррос». Лучшим достижением россиянина на парижском мэйджоре является четвертьфинал 2021 года.

«Так или иначе, я постепенно прогрессирую на грунте. Три года назад у меня был четвертьфинал «Ролан Гаррос», считаю, что тогда я играл в хороший теннис. В прошлом году я взял титул в Риме.

Мне всё ещё не сильно нравится грунт, просто потому что он не очень подходит моему стилю игры. Мне гораздо тяжелее адаптироваться к его условиям: плохим отскокам, кручёной подаче соперника и всему такому. Так что приходится заботиться о мелких деталях. В прошлом году у меня получилось, как и несколько лет назад на «Ролан Гаррос».

С каждым годом ожидания от грунтовой части сезона у меня всё выше и выше, потому что появляется уверенность. Иногда она падает, иногда поднимается. Так что я очень жду «Ролан Гаррос». Чувствую, что нашёл правильный подход к турнирам «Большого шлема», из-за чего стал хорошо играть на них с Уимблдона 2023 года», — приводит слова Медведева Eurosport.