Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп получила уайлд-кард на турнир категории WTA-125 в Оэйраше (Португалия), сообщает Marca.

Соревнования пройдут с 15 по 21 апреля. Первой сеяной стала колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано (63), выигравшая на прошлой неделе турнир в Боготе. Также на турнир заявлены Виктория Голубич (Швейцария, 78), Бернарда Пера (США, 82), Ребека Масарова (Испания, 83) и Клара Таусон (Дания, 86).

Ранее Халеп получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Мадриде. Соревнования в Испании пройдут с 23 апреля по 4 мая. Специальное приглашение от организаторов турнира также получила датчанка Каролина Возняцки. Именно Возняцки публично раскритиковала организаторов турнира WTA-1000 в Майами (США) за то, что они предоставили уайлд-кард вернувшейся после дисквалификации за допинг Халеп. Спортсменка была отстранена от соревнований в октябре 2022 года после того, как в её пробе обнаружили роксадустат.