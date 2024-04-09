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Джокович ответил на вопрос, когда Синнер станет первой ракеткой мира

Джокович ответил на вопрос, когда Синнер станет первой ракеткой мира
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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович высказался о перспективах итальянца Янника Синнера возглавить рейтинг ATP.

«То, что он станет первой ракеткой мира, — это вопрос нескольких недель. Рейтинг — не моя цель, в этом году я не планирую играть в турнирах и набирать очки. Мой приоритет — сыграть лучше всех в блоке от Ролан Гаррос до US Open, проходящего через Уимблдон и Олимпиаду», — приводит слова Джоковича La Repubblica.

Напомним, Джокович и Синнер начнут грунтовый сезон на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.

Отметим, счёт в личных противостояниях между Джоковичем и Синнером 4:3 в пользу серба. В последний раз они играли между собой в январе в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Тогда победу одержал Синнер.

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