Селиваненко: у Сафиуллина хороший шанс проявить себя в матче с Джоковичем

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с первой ракеткой мира представителем Сербии Новаком Джоковичем. Селиваненко подчеркнул, что предстоящая игра будет хорошим шансом для россиянина проявить себя.

«У Романа хороший шанс проявить себя. Новак сейчас, по всей видимости, не в самом идеальной кондиции. Но в то же время все знают, что Джокович в любом состоянии остаётся самим собой. Для Сафиуллина это первый матч против Новака, такие игры всегда запоминаются», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

Напомним, матч Сафиуллина с Джоковичем состоится сегодня, 9 апреля. Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 15:00 мск.