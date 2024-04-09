Алекс де Минор разгромил Вавринку и вышел в 1/16 финала «Мастерса» в Монте-Карло
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11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/16 финала «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
В матче 1/32 финала австралиец со счётом 6:3, 6:0 разгромил 79-ю ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты.
Монте-Карло. 1-й круг
09 апреля 2024, вторник. 14:25 МСК
11
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
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79
Стэн Вавринка
С. Вавринка
За это время де Минор выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Вавринки ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В следующем раунде Алекс де Минор сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, который в своём матче победил Доминика Кёпфера (7:6 (7:2), 4:6, 6:2).
Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575.
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