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Алекс де Минор разгромил Вавринку и вышел в 1/16 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Алекс де Минор разгромил Вавринку и вышел в 1/16 финала «Мастерса» в Монте-Карло
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11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/16 финала «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

В матче 1/32 финала австралиец со счётом 6:3, 6:0 разгромил 79-ю ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты.

Монте-Карло. 1-й круг
09 апреля 2024, вторник. 14:25 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Стэн Вавринка
79
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

За это время де Минор выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Вавринки ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем раунде Алекс де Минор сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, который в своём матче победил Доминика Кёпфера (7:6 (7:2), 4:6, 6:2).

Сетка турнира в Монте-Карло

Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575.

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