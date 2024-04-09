Алекс де Минор разгромил Вавринку и вышел в 1/16 финала «Мастерса» в Монте-Карло

11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/16 финала «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

В матче 1/32 финала австралиец со счётом 6:3, 6:0 разгромил 79-ю ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты.

За это время де Минор выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Вавринки ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем раунде Алекс де Минор сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, который в своём матче победил Доминика Кёпфера (7:6 (7:2), 4:6, 6:2).

Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575.