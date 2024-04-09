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Карлос Алькарас снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

Карлос Алькарас снялся с «Мастерса» в Монте-Карло
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не выступит на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Я работал в Монте-Карло и до последней минуты пытался восстановиться после травмы правой руки. Но это оказалось невозможно, я не могу играть. Очень ждал этих матчей. До встречи в следующем году», — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

7 апреля стало известно, что Алькарас досрочно завершил тренировку в Монте-Карло из-за болевых ощущений в предплечье правой руки.

Грунтовый турнир в Монте-Карло проходит с 7 по 14 апреля. Во втором круге соревнований в Монако Карлос Алькарас должен был встретиться с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (35-й в рейтинге ATP).

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