Сафиуллин — Джокович: россиянин проиграл первый сет матча на «Мастерсе» в Монте-Карло

41-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин уступил первый сет в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором он играет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Счёт после стартовой партии — 6:1 в пользу сербского спортсмена.

Отметим, что первый сет матча длился всего 33 минуты. Россиянин проиграл три своих подачи, не подал ни одного эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Серб также не подал ни одного эйса и не допустил двойных ошибок, но реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. Также Джокович выиграл шесть из шести вторых подач соперника.

В ближайшее время стартует второй сет встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Романа Сафиуллина и Новака Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

Напомним, это лишь вторая встреча спортсменов на корте. Осенью 2022 года сербский теннисист выиграл в двух сетах в полуфинале турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль).