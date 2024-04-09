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Сафиуллин — Джокович: россиянин проиграл первый сет матча на «Мастерсе» в Монте-Карло

Сафиуллин — Джокович: россиянин проиграл первый сет матча на «Мастерсе» в Монте-Карло
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41-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин уступил первый сет в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором он играет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Счёт после стартовой партии — 6:1 в пользу сербского спортсмена.

Отметим, что первый сет матча длился всего 33 минуты. Россиянин проиграл три своих подачи, не подал ни одного эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Серб также не подал ни одного эйса и не допустил двойных ошибок, но реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. Также Джокович выиграл шесть из шести вторых подач соперника.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2024, вторник. 17:20 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
1 		1
         
Роман Сафиуллин
41
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

В ближайшее время стартует второй сет встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Романа Сафиуллина и Новака Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

Напомним, это лишь вторая встреча спортсменов на корте. Осенью 2022 года сербский теннисист выиграл в двух сетах в полуфинале турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль).

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