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Рублёв и Хачанов не смогли выйти в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло в парном разряде

Рублёв и Хачанов не смогли выйти в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло в парном разряде
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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов не смогли выйти в третий круг грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) в парном разряде. В матче второго круга спортсмены в двух сетах проиграли немцам Кевину Кравицу и Тиму Пюцу. Встреча завершилась со счётом 4:6, 1:6.

Монте-Карло — парный разряд. 2-й круг
10 апреля 2024, среда. 17:10 МСК
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Тим Пюц
Германия
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв

Теннисисты провели на корте ровно час. По ходу матча Рублёв и Хачанов выполнили один эйс и реализовали один брейк-пойнт из четырёх. На счету Кравица и Пюца — три подачи навылет и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Также каждый из дуэтов допустил по одной двойной ошибке.

Андрей Рублёв завершил своё выступление на «Мастерсе» в Монте-Карло, ранее потерпев поражение во втором круге одиночного разряда и не сумев защитить прошлогодний титул. Карен Хачанов продолжает борьбу и в третьем круге сыграет с четвёртой ракеткой мира из России Даниилом Медведевым.

Сетка парного разряда «Мастерса» в Монте-Карло
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