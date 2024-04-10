Рублёв и Хачанов не смогли выйти в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло в парном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов не смогли выйти в третий круг грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) в парном разряде. В матче второго круга спортсмены в двух сетах проиграли немцам Кевину Кравицу и Тиму Пюцу. Встреча завершилась со счётом 4:6, 1:6.
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Теннисисты провели на корте ровно час. По ходу матча Рублёв и Хачанов выполнили один эйс и реализовали один брейк-пойнт из четырёх. На счету Кравица и Пюца — три подачи навылет и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Также каждый из дуэтов допустил по одной двойной ошибке.
Андрей Рублёв завершил своё выступление на «Мастерсе» в Монте-Карло, ранее потерпев поражение во втором круге одиночного разряда и не сумев защитить прошлогодний титул. Карен Хачанов продолжает борьбу и в третьем круге сыграет с четвёртой ракеткой мира из России Даниилом Медведевым.
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