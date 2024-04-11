Испанский теннисист и экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль провёл первую тренировку в Барселоне (Испания). Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Привет из Барселоны! Первая тренировка… с надеждой оказаться здесь за несколько дней до начала турнира.

Я здесь, чтобы посмотреть, как пойдёт… с желанием попробовать поиграть. Я расскажу вам об этом. Важно сказать, что я не хочу подтверждать, что буду играть, я просто надеюсь на это. Посмотрим», — написал Надаль под своим постом.

Фото: Из личного архива Рафаэля Надаля

Теннисист Надаль не принимает участие в этом сезоне из-за травм, которые его беспокоят. Несколько раз он перед самым началом снимался с соревнований, так и не выходя на корт. Однако о завершении карьеры испанец не объявлял, предпринимая частые попытки вновь начать играть.

Напомним, с 15 по 21 апреля в Барселоне пройдёт турнир по теннису категории ATP-500. В нём примут участие 48 спортсменов. Матчи будут на грунте.