Медведев: иногда я взрываюсь на корте, проигрываю какие-то матчи из-за эмоций

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что работает над эмоциями во время игр. Спортсмен подчеркнул, что старается работать над собой, чтобы внешние раздражители не влияли на исход матчей.

«Как я работаю над эмоциями? Во-первых, это понимание того, кто я, откуда и каково моё отношение к делу. Иногда я взрываюсь на корте, неважно, это из-за себя самого, моей команды, зрителей или судьи. Я стараюсь работать над этими эмоциями и тем, чтобы они не влияли на мою игру.

Возможно, какие-то матчи я могу проигрывать из-за этого. Конкретно в сегодняшней встрече (матч против Гаэля Монфиса состоялся 10 апреля. — Прим. «Чемпионата») уже при счёте 3:1 я успокоился, у меня было 0-30, но он (Гаэль) выиграл этот гейм, и я снова разозлился.

Мне удалось вновь успокоиться, сказав, что я не хочу проигрывать матч из-за произошедшего и того, что я вышел из себя. Я хотел продолжить играть так, как должен был. Хотелось выиграть, и у меня всё получилось.

Иногда я очень счастлив. А иногда, если не контролируешь эмоции в моменте, то тебе приходится контролировать их после того, как всё случилось. У меня это не очень хорошо получается, но я каждый раз стараюсь это делать лучше, чем прежде. И это помогает мне выигрывать матчи», — сказал теннисист на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, 10 апреля Медведев обыграл Монфиса и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.