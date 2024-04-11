Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский: Хачанов может оказать достойное сопротивление Медведеву на грунте

Ольховский: Хачанов может оказать достойное сопротивление Медведеву на грунте
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель двух турниров серии «Большого шлема» российский теннисист Андрей Ольховский высказался о предстоящей встрече россиян Даниила Медведева и Карена Хачанова в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Ольховский выразил мнение, что Медведев является фаворитом противостояния, но Хачанов способен оказать сопротивление соотечественнику.

«Фаворит, наверно, Даниил, но можно ожидать хорошего конкурентного матча. Карен находится в неплохой форме и может оказать сопротивление. Медведев выше уровнем, его результаты лучше в этом сезоне. Грунт — не самое любимое покрытие Медведева, поэтому я считаю, что Хачанов может оказать очень достойное сопротивление», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Напомним, матч Медведева с Хачановым состоится сегодня, 11 апреля. Начало встречи — чуть позже 12:00 мск.

Монте-Карло. 3-й круг
11 апреля 2024, четверг. 12:00 МСК
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Материалы по теме
Медведев назвал Хачанова сложным соперником
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android