Ольховский: Хачанов может оказать достойное сопротивление Медведеву на грунте

Победитель двух турниров серии «Большого шлема» российский теннисист Андрей Ольховский высказался о предстоящей встрече россиян Даниила Медведева и Карена Хачанова в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Ольховский выразил мнение, что Медведев является фаворитом противостояния, но Хачанов способен оказать сопротивление соотечественнику.

«Фаворит, наверно, Даниил, но можно ожидать хорошего конкурентного матча. Карен находится в неплохой форме и может оказать сопротивление. Медведев выше уровнем, его результаты лучше в этом сезоне. Грунт — не самое любимое покрытие Медведева, поэтому я считаю, что Хачанов может оказать очень достойное сопротивление», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Напомним, матч Медведева с Хачановым состоится сегодня, 11 апреля. Начало встречи — чуть позже 12:00 мск.