Хачанов обыграл Медведева в матче третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло
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17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над четвёртой ракеткой мира соотечественником Даниилом Медведевым в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Хачанова.
Монте-Карло. 3-й круг
11 апреля 2024, четверг. 12:15 МСК
17
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7
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|5
4
Даниил Медведев
Д. Медведев
Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. Хачанов в этой встрече один раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Медведева пять эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В четвертьфинале соревнований в Монте-Карло Хачанов сыграет с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция). Турнир в Монако завершится 14 апреля.
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