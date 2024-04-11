Хачанов обыграл Медведева в матче третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над четвёртой ракеткой мира соотечественником Даниилом Медведевым в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Хачанова.

Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. Хачанов в этой встрече один раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Медведева пять эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале соревнований в Монте-Карло Хачанов сыграет с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция). Турнир в Монако завершится 14 апреля.