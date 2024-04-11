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Хачанов обыграл Медведева в матче третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло

Хачанов обыграл Медведева в матче третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло
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17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над четвёртой ракеткой мира соотечественником Даниилом Медведевым в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Хачанова.

Монте-Карло. 3-й круг
11 апреля 2024, четверг. 12:15 МСК
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. Хачанов в этой встрече один раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Медведева пять эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале соревнований в Монте-Карло Хачанов сыграет с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция). Турнир в Монако завершится 14 апреля.

Расписание "Мастерса" в Монте-Карло
Турнирная сетка соревнований
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