Евгений Кафельников: на грунте у Хачанова было безусловно больше шансов, чем у Медведева

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе россиянина Карена Хачанова над соотечественником Даниилом Медведевым в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Хачанова.

«Шанс у Хачанова именно на грунте был безусловно выше, чем у Медведева. И Карен использовал этот шанс на 100%, поэтому полная заслуга его в победе. Никакой неожиданности нет. Я расценивал этот матч 50 на 50 с учётом того, что это грунт — удобное покрытие для Хачанова и неудобное для Медведева. Все эти составляющие и дали такой результат.

Надеюсь, что в четвертьфинале Карен проявит себя должным образом. Всё зависит от него. Ему необходимо воспользоваться этим шансом — не каждый день предоставляется возможность выйти в полуфинал «Мастерса». Чем чёрт не шутит, Хачанов и дальше может навести шороху», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.