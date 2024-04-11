Янчук: победа Хачанова над Медведевым — сенсация! Карен подрос в мастерстве и психологии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе россиянина Карена Хачанова над соотечественником Даниилом Медведевым в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Хачанова.

«Победа Хачанова над Медведевым — сенсация и полная неожиданность, но приятная! С одной стороны, жалко Даню, потому что должен был выигрывать. Но оказалось, что Карен подрос в мастерстве и психологическом плане. Это нужно было собраться так, чтобы поверить, что можешь выиграть у Медведева.

Досадно, что они встретились довольно рано. Хотя бы в четвертьфинале… Хачанову хватает технического арсенала, чтобы играть с любым теннисистом. Ему не хватало немного быстроты и уверенности в своих силах. Но с Медведевым он играл свободно психологически, понимал, что на него ничего не давит. В такой ситуации можно сыграть удачно, что и произошло», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.