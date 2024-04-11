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Селиваненко прокомментировал победу Хачанова над Медведевым в 1/8 финала «Мастерса»

Селиваненко прокомментировал победу Хачанова над Медведевым в 1/8 финала «Мастерса»
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе российского теннисиста Карена Хачанова над соотечественником Даниилом Медведевым в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Хачанова.

«Карен Хачанов сегодня увереннее держал свою подачу, больше создал моментов для реализации брейк-пойнтов. Поэтому по сегодняшней игре победа над Медведевым достаточно закономерна. Что же касается судейства, то такие нюансы — неотъемлемая часть матча, не стал бы акцентировать на этом внимание как на каком-то решающем факторе», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В четвертьфинале соревнований в Монте-Карло Хачанов сыграет с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

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